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Çalınan otomobil lastikleri arazide bulundu

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde bir meclis üyesinin 2 aracının çalınan 7 lastiği arazide bulundu.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bir meclis üyesinin 2 aracının çalınan 7 lastiği arazide bulundu.


Olay, 3 gün önce ilçeye bağlı İsmet Paşa Mahallesi Atatürk Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediye meclis üyesi Hasan Aydın'a ait araçlardan birinin 4, diğerinin 3 lastiği gece yarısı çalındı. Sabah araçlarının lastiklerinin çalındığını fark eden Aydın, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler inceleme yaparak şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada polis Bingöl yolu üzerinde bulunan Şenova Köyü mevki yol kenarında lastikleri buldu.Lastiklerin 2 gün önce belediye meclis üyesi Hasan Aydın'ın araçlarına ait olduğunu tespit etti. Polis ve jandarma tarafından yapılan inceleme sonrası lastikler sahibine teslim edildi.


Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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