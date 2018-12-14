Çalışan gazeteciler için ücretsiz ulaşım hizmeti

Elazığ'da çalışan gazetecilerin toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanması için protokol imzalandı.

Elazığ Belediyesi ve Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti (FHGC) arasında, basın yayın kuruluşlarında görev yapan çalışanların, Belediye EBUAŞ ulaşım hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanmasını sağlayacak protokol imzalandı. Protokol imza törenine AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ile FHGC Başkanı Semih Erdem ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Hazırlanan protokol Yanılmaz ve Erdem tarafından imzalandı.

Başkan Yanılmaz'ın taleplerine olumlu dönüş yaptığını ve her zaman medya çalışanlarını desteklediğini ifade eden FHGC Başkanı Semih Erdem imzalanan protokol çerçevesinde çalışan gazetecilerin belediyeye ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanacağını söyledi.

Özellikle ücretsiz ulaşım imkanının sarı basın kartı olmayan ve sahada her gün onlarca habere yetişmek zorunda olan gazetecilere verileceğini vurgulayan Erdem, basın çalışanları adına her zaman yanlarında olan Başkan Yanılmaz'a teşekkür etti.

Kentte görev yapan medya kuruluşlarının habercilik hizmetini daha rahat şartlarda icra edebilmesi için bir protokol imzaladıklarını kaydeden Başkan Yanılmaz, bir süredir üzerinde çalıştıkları konuyu bugün hayata geçirdiklerini kaydetti.