Elazığ'da düzenlenen programla sahada aktif olarak çalışan gazeteciler plaketle onurlandırıldı.

Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti (FHGC) tarafından 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle Sultan Sarayı'nda program düzenlendi. Programa Vali Vekili Mehmet Feyzi Dönmez, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz,CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, AK Parti 26. Dönem Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, ilçe belediye başkanları, belediye başkan adayları, siyasi parti,STK temsilcileri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Cemiyet Başkanı Semih Erdem, “Bu özel günde gazetecilik mesleğini ilkeleriyle kendilerine düstur edinmiş olan gazetecilerimiz devlet ve halk arasında köprü vazifesi kurmaktadır. Halkın talep ve beklentilerini en iyi şekilde yansıtarak kamusal bir görevi yerine getirmektedir. Özetle gazeteciliğin kolay tarafı yok. Gazetecilik heyecan ve hareket mesleğidir. Gazetecilik memurluk değildir. Bu meslekte gece gündüz mefhumları düşünülemez. Zaten gazetecilik böyle düşünenleri de bünyesinde barındırmaz. Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Doğu ve Güneydoğu illerinde Erzurum ve Diyarbakır'la birlikte en köklü cemiyetlerden biridir. 30 yıllık köklü bir geçmişimiz var"dedi.

Cemiyette 40'ı sarı basın kartı sahibi olmak üzere 100'e yakın üyenin mevcut olduğuna değinen Erdem, sahada gerçekten emek verip çalışan gazetecileri üye olup olmadığına bakmadan plaketle onurlandırmak için böyle bir etkinlik yaptıklarını da kaydetti.

"Elazığ basını ülkemizin en güçlü basının olduğu bir ildir"

Bir şehirde yaşanan olayların yazılması haber haline getirilmesi herkesin baktığı pencere ile doğru orantılı olduğunu belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz;" Bakarken pencereden nereyi gördüğünüzde önemlidir. Elazığ basını ülkemizin en güçlü basının olduğu bir ildir. Günümüze geldiğimizde medya artık çok zor durumdu. Özellikle sosyal medya olayları anlık ve saniyelik duyuruyor. Dolayısıyla bir haftalık gazete çıkarmanın zorluğunu göstermektedir. Günlük çıkartmakta bir okadar da zor. Artık gazete kağıtlarına dokunmaktan ziyade akıllı telefonlar üzerinden haberi okumak çok daha büyük bir alışkanlık haline geldi. İşte işin zoru burada"diye konuştu.

Hayatta herşeyin geçici olduğuna değinen Milletvekili Gürsel Erol'da," Mevkiler, makamlar, varlığınız, servetiniz, inanın ki bunların hiçbir değeri yok. Bir şeye ihtiyaç duyduğunuzda aslında bu fani dünyada sahip olduğunuz her şeyin hiçbir şey olmadığını anlıyorsunuz. Onun içindir ki bir şeylere sahip olmak değil, giderken arkanızda iz bırakabilmek, Allah razı olsun dileklerinde bulunarak iyi temennilerde bulunmak önemlidir" ifadelerini kullandı.

Vali Vekili Mehmet Fevzi Dönmez'de , “Basın mensupları kamuoyumuzun en doğru, en eksiksiz bir şekilde bilgiye ulaşmasını sağlayan ve topluma aracılık eden önemli bir demokrasi unsurudur. Bu manada demokrasinin gerçekten geliştirilmesi için siz basın mensuplarının bizlere verdiği bilgiler büyük önem arz etmektedir. Çok zor şartlar altında karda, kışta, savaşta, barışta yeri geliyor polisle beraber çatışmada, bugün bile kendi gününüzde bile çalışıyorsunuz. Siz gazeteci arkadaşlarımıza bu manada emeklerinizden dolayı ben teşekkür ediyorum. Biz sizleri mesai arkadaşlarımız olarak görüyoruz"diyerek sözlerini tamamladı.

Ardından bir süre önce vefat eden program yapımcısı Bünyamin Eroğlu'da etkinlikte unutulmadı. Eroğlu'nun oğluna günün anısına anı olarak kalması için bir fotoğraf verildi. Milletvekili Erol'unda geçtiğimiz günlerde vefat eden annesi ile çekilen bir fotoğrafı da kendisine takdim edildi.

Gecede kentte sahada çalışan tüm medya mensupları plaket ve isimlerine özel hazırlanan kalemle onurlandırıldı.