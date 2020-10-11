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Camiden malzeme çalan şüpheli yakalandı

Elazığ’da bir camide malzeme çalan şüpheli jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ'da bir camide malzeme çalan şüpheli jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Mollakendi Beldesinde bulunan bir camide hırsızlık olayı meydana geldi. Haber verilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Çalışma kapsamında şüphelinin O.Z. olduğu tespit edildi. Ekipler, şüphelinin çaldığı malzemeleri sakladığı yeri de belirleyip operasyon yaptı. Şüpheli gözaltına alınırken, malzemeler eksiksiz ele geçirildi.


Çalınan malzemeler, cami yetkililerine teslim edilirken, şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

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