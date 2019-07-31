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Can Morgül, Elazığ Belediyespor'da

Yeni sezon hazırlıklarına Afyonkarahisar’da devam eden Elazığ Belediyespor FK, Can Morgül’ü renklerine bağladı.

Yeni sezon hazırlıklarına Afyonkarahisar'da devam eden Elazığ Belediyespor FK, Can Morgül'ü renklerine bağladı.


TFF 3. Lig 2. Grup'ta yeni sezon öncesi takviyelerine devam eden Elazığ Belediyespor Futbol Kulübü, son olarak Can Morgül'le 2 yıllık sözleşme imzaladı. Ön libero mevkiinde görev yapan Can, geçtiğimiz sezon Nevşehir Belediye Gençlikspor formasıyla 34 maça çıktı.


1991 Rize doğumlu olan Can Morgül, profesyonel kariyerine Pazarspor'da başladı. Daha sonra Süper Lig ekibi Başakşehir'in dikkatini çeken 28 yaşındaki futbolcu sırasıyla; Yeşil Bursa, Orhangazi Belediyespor, Payasspor, Maltepespor, Batman Petrolspor, Darıca Gençlerbirliği, Çanakkale Dardanelspor, Büyükçekmece Tepecikspor, Fatih Karagümrük ve son olarak Nevşehir Belediye Gençlikspor formaları giydi. Kariyeri boyunca 248 profesyonel maçı olan Can, 9 kez fileleri havalandırdı.


Transfere ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol Takımımız, son olarak TFF 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediye Gençlikspor'da forma giyen defansif ön libero Can Morgül ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimize hoşgeldin diyor, kırmızı-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz” denildi.


Can Morgül, takımın Afyonkarahisar'da sürdürdüğü yeni sezon öncesi 2. etap kamp çalışmalarına katıldı.

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