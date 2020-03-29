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Çarpışan otomobillerden biri yan yattı: 3 yaralı

Elazığ’da iki otomobilin karıştığı kazada araçlardan biri karşı şeride geçip yan yattı, 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki otomobilin karıştığı kazada araçlardan biri karşı şeride geçip yan yattı, 3 kişi yaralandı.


Kaza, merkeze bağlı Malatya Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.P. idaresindeki 23 FK 864 plakalı otomobil ile 33 KME 28 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle M.P. yönetimindeki otomobil karşı şeride geçip yan yattı. Kazada 3 kişi yaralandı.


Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerinde sağlık, UMKE, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.


Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

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