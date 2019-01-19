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Çatıda mahsur kalan köpek kurtarıldı

Elazığ’da bir binanın çatısına çıkarak mahsur kalan sokak köpeği itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Elazığ'da bir binanın çatısına çıkarak mahsur kalan sokak köpeği itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yeni Mahalle'de bir binanın çatısında köpeği gören vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, bir süredir çatıda bulunan köpeği, yakalama aleti ile tuttu. Yakalanan hayvan ekipler tarafından binadan indirilerek kurtarıldı.


Kurtarılan köpeğin, Belediye Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakım Evine götürüldüğü bildirildi.

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