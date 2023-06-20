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Çayır ve Kaymak, TFF Genel Kuruluna katılacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısını 22 Haziran Perşembe günü Ankara’da düzenleyecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısını 22 Haziran Perşembe günü Ankara'da düzenleyecek.


Türkiye Futbol Federasyonu, Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısını 22 Haziran Perşembe günü Ankara'da saat 11.00'da başlayacak. Genel Kurulda yönetimin hesap faaliyetleri görüşülüp karara bağlandıktan sonra TFF başkanı ve yönetim kuruluyla denetleme kurulu üyeleri seçilecek. Toplantıda 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemi bütçesi de karara bağlanacak. Olağan Genel Kurula Mehmet Büyükekşi tek liste ile girecek.


Olağan Genel Kurulda TFF 3. Lig'de mücadele eden Elazığ ekipleri Elazığspor Başkanı Serkan Çayır ile 23 Elazığ FK Başkanı Tuncay Kaymak da oy kullanacak. Çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 23 Haziran Cuma günü saat 11.00'da yine çoğunluk sağlanamadığı takdirde, üçüncü toplantı çoğunluk aranmaksızın 30 Haziran Cuma günü aynı yer ve saatte düzenlenecek.

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