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Cemil Döndü, Boks Elazığ temsilcisi oldu

Elazığlı milli boksör ve milli takım boks antrenörü Cemil Döndü, Türkiye Boks Federasyonu tarafından Boks Elazığ il temsilciliği görevine getirildi.


Elazığ'ın yetiştirdiği önemli boks antrenörü Cemil Döndü, Türkiye Boks Federasyonu tarafından il temsilciliği görevine getirildi. 1973 Elazığ doğumlu olan Cemil Döndü, 1988 yılında başladığı boks kariyerinde 26 kez milli takım için mücadele etti ve sayısız madalya kazanarak 1998 yılında sporculuk hayatını sonlandırdı. 17 yıldır boks milli takımı antrenörü olarak görev yapan Döndü, Olimpiyat 3.'sü Yakup Kılıç, Avrupa 2.'si Gizem Özer'i yetiştirdi.


Türkiye boks camiasının sevilen isimleri arasında yer alan Cemil Döndü, evli ve 5 çocuk babası.

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