İhlas Haber Ajansı

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Çemişgezek dağlarındaki ters laleler görsel şölen sunuyor

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinin yüksek dağlarında çıkan ve ağlayan gelin olarak bilinen ters laleler görsel şölen sunuyor.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinin yüksek dağlarında çıkan ve ağlayan gelin olarak bilinen ters laleler görsel şölen sunuyor.


Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin bazı kesimlerinde yetişen ve halk arasında, 'ağlayan gelin' olarak da bilinen, ilkbaharda yaklaşık bir ay çiçek açan ters laleler, Çemişgezek ilçesinin yüksek kesimlerinde bu bahar da kendini gösterdi. İlçenin kuzey kısmında bulunan Kırklar ve Yılan dağı başta olmak üzere, Gülbahçe, Kemerli Çeşme, Dursun Puğarı ve Fero Mezarı gibi yaylalarını süsleyen ters laleler görsel şölen sunuyor.

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