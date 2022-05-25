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CEV Altın Lig: Türkiye: 3 - Slovakya: 0

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Elazığ’da konuk ettiği maçta Slovakya’yı 3-0 mağlup etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Elazığ'da konuk ettiği maçta Slovakya'yı 3-0 mağlup etti.


A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Altın Lig'e iyi bir galibiyetle başladı. Elazığ Fırat Üniversitesi Spor Salonu'nda Slovakya'yı konuk eden Milliler salondan seyircisinin de muhteşem desteğiyle 3-0 galip ayrıldı. Türkiye'ye galibiyeti getiren setler 25-15, 25-20 ve 25-20 şeklinde sonuçlandı.


Tribünlerin tıklım tıklım dolu olduğu maç Elazığ tarihinin de ilk milli maçı olarak kayıtlara geçti.

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