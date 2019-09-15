Ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek öldü

Elazığ'da ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düşen şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Palu ilçesine bağlı Örgülü köyünde Veysel Bağcıoğlu (35) ailesiyle birlikte ceviz toplamak için bahçeye gitti. Bahçede bulunan ceviz ağacına çıkan Bağcıoğlu, dengesini kaybederek yere düştü. Ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan Bağcıoğlu, olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Palu Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.