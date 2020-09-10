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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Elazığ'da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, incelemelerde bulunmak üzere Elazığ’a geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 24 Ocak'ta 37'si Elazığ'da 4'ü Malatya'da 41 kişinin yaşamını yitirdiği, binlerce yapının hasar gördüğü deprem sonrası yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere Elazığ'a geldi. Bakan Kurum, kentte çalışmaların sürdüğü Karşıyaka, Çatalçeşme, Mustafapaşa, Aksaray ve Sürsürü Mahalleleri, Bizmişen Bölgesi ile Değirmenönü köyünde yerinde inceleme yapacak.


Kente gelen Bakan Kurum'u, havalimanında Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Zülfü Tolga Ağar, Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Demirbağ, diğer protokol üyeleri ile ilgili kurum müdürleri karşıladı.


Bakan Kurum, beraberindekilerle birlikte şantiye alanlarına hareket etti.

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