CHP Elazığ Milletvekili Erol, evladına kavuşan anneyi telefonla arayarak mutluluklarına ortak oldu

Terör örgütünden kaçarak güvenlik kuvvetlerine teslim olan Mustafa Biçer, Ensari Karaşan ve Alev Turan, Diyarbakır'da ailelerine kavuştu. Anne Ayşegül baba Rauf Biçer, oğulları Mustafa için yaptıkları oturma eyleminin sonunda zafere ulaştı. Terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmasının ardından bugün aileleriyle buluştu. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da oğluna kavuşan anneyi arayarak uzun uzun sohbet ettikten sonra mutluluklar diledi. Oğluna kavuşan anne Ayşegül Biçer, telefonda CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a, "Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Sevincime ortak oldunuz, ben kazandım umuyorum ki bu saatten sonra bütün anne ve babalar evladına kavuşur" dedi.