CHP Elazığ Milletvekili Erol oyunu kullandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'da Çubukbey Anadolu Lisesine gelerek oyunu kullandı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da oy kullanma işlemleri devam ediyor. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, oyunu kullanmak üzere Çubukbey Anadolu Lisesine geldi. Görevlilerden oy pusulası ve mührü alarak kabinde oyunu kullanan Erol, çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ülke için önemli bir gün olduğunu belirten Milletvekili Erol, “14 Mayıs, hem 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerini hem de ülkemizin 13. cumhurbaşkanını seçeceğiz. Biz de oyumuzu kullandık. Sandık başında siyasi bir yorum ve değerlendirme yapmak doğru değil. Bir tek temennimiz var; kendi hakkımızda hayırlısı neyse Allah onu nasip etsin, vatanımıza ve milletimize birlik ve beraberlik getirsin” dedi.