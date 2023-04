CHP Elazığ milletvekilleri aday tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

Cumhuriyet Halk Partisi, 28'inci dönem milletvekili genel seçimlerinde Elazığ'dan aday olan milletvekillerini tanıttı.

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekili genel seçimleri çerçevesinde CHP, Elazığ milletvekilleri aday tanıtım toplantısı, Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantı çerçevesinde 3 CHP, 1 Saadet Partisi ve 1'de DEVA partisinden olmak üzere toplamda 5 milletvekili adayı, isimleri ve unvanları ile kürsüye davet edilerek partililere tanıtıldı. Kendilerini yalnız bırakmayan Elazığlı vatandaşlara teşekkür ettiklerini belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Bugün bu tablo Türkiye'nin örnek alması gereken ve Türkiye'de örnek olması gereken tablodur. Herkesin inancına ve yaşam tarzına saygı duyacağız. Herkesin inançları, değerleri, soyu ve sopu kendi namusu ve şerefidir, biz onlara saygı duyup sahip çıkacağız. Erbakan'ın inançlarını Bülent Ecevit'in inançlarını Turgut Özal'ın devlet adamlığını ve Erdal İnönü'nün mütevaziliğini hepsini görebilirsiniz, Türkiye'nin yönetimine yansıtacağımız iradeyi de görebilirsiniz. Bugün Elazığ'da gördüğünüz tablo Elazığ tablosu değil Türkiye'nin tablosudur. 28. dönemde gerek parlamento görevimizde gerekse de devlet görevlerimizde hangi sıfat ve görevle olursak olalım yine Elazığ'ı temsil ettiğimiz gibi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Her yerde olacağız. Her yerde Elazığlı olmanın onurunu, gururunu ve şerefini size yaşatmaya söz veriyorum. Seçildiğim günden beri hep söylediğim bir şey var. Bir ilden 4 milletvekili ile 1 milletvekili seçilmesi arasında bir fark yok. Önemli olan her düşünceden partiden milletvekilleri olsun ki farklı bakış açıları getirerek bir konu üzerinde değişik düşünceler üzerinde oturup anlaşabilmek adına her partiden milletvekilleri olsaydı da bu kentte siyaset tekelleşmesini kırsaydı. Bu şehir, gelecekle ilgili umut yaşamak istiyorsa, kalkınmak istiyorsa inanın her partiden milletvekili olsun. Bizim listemizde her partiden aday var. 8 Mayıs'ta genel başkanlarımız Elazığ'da olacak. O gün çok anlamlı bir gün olacak'' dedi.