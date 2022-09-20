CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Türkiye güçlü ve yaralarını saran bir ülke”

Elazığ'da okulun temel atma törenine katılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Deprem oldu, insanlar hayatını kaybetti, binalar ve okullar yıkıldı. Ama Türkiye güçlü bir ülke. Türkiye yaralarını saran bir ülke" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün beraberindeki heyetle birlikte Elazığ'a geldi. Kılıçdaroğlu bugün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gazi Meslek Teknik Anadolu Lisesinin temel atma törenine katıldı. Törene Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Ali Öztunç ve Muharrem Erek, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, CHP Elazığ İl Başkanı Çağlar Duran ve parti üyeleri katıldı.

Güzel bir şey yaptıklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin geleceği adına güzel bir şey yapıyoruz. Gençlerin daha iyi yetişmeleri daha iyi koşullarda okumaları adın güzel bir şey yapıyoruz. Bu güzelliği bir acı üzerine, acının unutulması üzerine inşa ediyoruz. Deprem oldu, insanlar hayatını kaybetti, binalar ve okullar yıkıldı. Ama Türkiye güçlü bir ülke. Türkiye yaralarını saran bir ülke. Deprem sonrası hemen geldik. Elazığlı hemşerilerimle kucaklaştım. Acılarını dinledim. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'da geldi. O da vatandaşı dinledi. Yardım kampanyaları açtık. Sadece CHP değil, tüm partiler açtı” diye konuştu.

"Acılarımızı gidermek için ortak mücadele etmek zorundaydık"

Depremin bir araya getirdiğini aktaran Kılıçdaroğlu, “Acılarımızı gidermek için ortak bir adada mücadele etmek zorundaydık. Okul yıkılmıştı. Depremden hemen sonra bu kadar güzel binayı burada inşa ediyoruz. Bu beni gençlik yıllarına götürdü. Elazığ'a götürdü. Tüm gençliğim burada geçtiği için Elazığ benim hayatımda unutulması zor olan kentlerden birisidir. Dolasıyla bu kent kadim bir kent. Bu konudaki asıl çabayı gösteren Elazığ Milletvekilimiz Gürsel Erol'dur. Çaba gösterdi. Okulların yapılması lazımdı. Biz gönüllüydük ve yapmak istiyorduk. Bu konuda deneyimimiz de vardı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ilin tüm ilçelerine okul yaptı. Milli Eğitim Bakanlığına anahtarı teslim etti. Her belediye başkanı benim bulunduğum kentteki okul güzel olsun ister. Öğrenciler okula güzellikle girsinler. Okulun sosyal alanları olsun. Kütüphanesi, laboratuvarları, spor salonları olsun ister. Gençler, okuyacak, müzik yapacak, enerjilerini boşaltacak ve evlerin huzur içerisinde dönecekler. Anne ve baba da benim çocuğun Elazığ'ın en iyi lisesinde okuyor diyecek. Anne, baba ve öğrenci o güzelliği beraber yaşayacak. Uzun süre çalışıldı. Binanın mimarisi ve donanımı ile ilgili olarak uzun süre çalışıldı. İnşallah açılışında da geleceğiz. O zaman binanın güzelliği hep beraber göreceğiz" diye konuştu.