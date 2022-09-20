CHP grup toplantısını Elazığ'da yaptı

Elazığ'a gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin gurup toplantısına katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün beraberindeki heyetle birlikte Elazığ'a geldi. Bugün, İBB tarafından yaptırılacak olan okulun temel atma törenine katılan Kılıçdaroğlu ardından partisinin gurup toplantısına geçti. Toplantıya, Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Ali Öztunç ve Muharrem Erek, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, CHP Elazığ İl Başkanı Çağlar Duran ve parti üyeleri katıldı.

Grup toplantısında açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile birlikte güzel bir okulun temelini attıklarını hatırlattı. Kılıçdaroğlu, "Elazığlılara yakışır bir okulun temelini attık. Depremde yıkılan bir okulun temeli atıldı. Bu okul sadece Elazığlılar için değil Türkiye için bir ilktir. Bu okul açıldığında yine beraber geleceğiz ve kurdeleyi keseceğiz. Orada Elazığlı evlatlarımız okuyacak. O okulun kütüphanesi, spor salonu olacak. Yani tam anlamıyla orada evlatlarımız bilgi birikime sahip olarak üniversiteye hazırlık yapacaklar. Öğretmenle güzel bir okulda görev yapmaktan son derece mutlu olacak. Okulun açılışına bazıları gelmedi, önemli değil. Önemli olan Elazığ'dır. Okulun temelini atarken sıcak siyaset yapmadık. Her görüşten insanın evlatları orada okuyacak. Amacımız onların güzel bir okulda okumalarını sağlamaktır. Deprem sırasında buraya geldik. Böyle bir ihtiyaç ortaya çıktı. O ihtiyacın şimdilik birinci ayağını tamamladık. Daha iki okul daha yağacağız. Elazığlılara helal olsun. Elazığ bir tarım, sanayi, turizm kentidir” dedi.

"Tüm çiftçilere güneş enerjisi kurdurtacağız"

Konuşmasında çeşitli vaatlerde de bulunan Kılıçdaroğlu, “Tunceli ile Elazığ arasında bir feribot var. Oraya bir köprü yapacağız. Elazığ'ın ciddi bir lojistik merkezi olmasını sağlamaktır. Lojistik merkezi olursa burada herkes rahat olacaktır. kişi başına gelir artacaktır. Elazığ'ın ovalarının sulanması lazım. Allah nasip ederse geleceğiz ovalarda bereketi suyu, Elazığlı kardeşlerimize sunacağız. Şanlıurfa'da çiftçilere bir söz vermişti. Şanlıurfa başta olmak üzere tüm çiftçilere güneş enerjisi kurduracağız. Çiftçiler ortak olacaklar, elektriği ücretsiz kullanacak, artan elektriklerini satacak gelir elde edecekler. Aynı şey Elazığ için de olacak. Hayvancılıkla uğraşana aşiretler var. Burada meraların tamamını bedava yapacağız. Elazığ aynı zamanda kadim bir kent. Turizm merkezi olabilecek kapasiteye sahip bir kent. Harput, Hazar Gölü, Palu'da tarihi eserler var. Sivrice bölgesinde turizm yatırımları yapılabilir. Bölge yatırımlar ile daha fazla turist çekebilir. Burada kazanacak olan esnaftır. Onlar kazanırsa mutlu oluruz. Harput'u Dünya Kültür Mirası Listesine yazdıracağız” diye konuştu.