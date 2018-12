CHP'li Erol, Bakan Selçuk'la görüştü

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüştü. Görüşme sonrasında açıklamada bulunan Milletvekili Erol,3600 Ek Göstergenin acil olarak ve emekli öğretmenleri de kapsayacak şekilde yürürlüğe konulmasını, aynı zamanda yıpranma payı verilmesinin büyük önem arz ettiğini söyledi.

Erol'un ayrıca, Bakan Selçuk'a dosya halinde eğitim sistemi, 3600 ek gösterge talebi, sınav sistemlerinde ve müfredattaki değişiklikler, dernek, vakıflarla imzalanan protokolleri, personel istihdam sorunlarını, derslik açıklarını, kalabalık sınıfları, öğretmensiz okulları, ikili öğretimi, taşımalı eğitimi, uluslararası sınavlardaki başarısızlıkları, yurt sorunlarını, sözleşmeli öğretmenliği, görevden alma ve ihraçlar gibi konularda yaşanan sıkıntıları aktardığı belirtildi.

"Bir an önce kadrolu öğretmen ataması gerçekleştirilmelidir"

3600 Ek Göstergenin acil olarak ve emekli öğretmenleri de kapsayacak şekilde yürürlüğe konulması ile yıpranma payı verilmesi büyük önem arz ettiğini belirten Milletvekili Erol," Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik uygulamaları yerine dezavantajlı bölgelerde çalışmayı teşvik edici uygulamalar geliştirilmelidir. Her türlü atamada sözlü sınav uygulamasından da vazgeçilmeli ve kariyer liyakat esaslı bir sisteme geçilmelidir. Şu an görevde bulunan sözleşmeli öğretmenlerin eş durumu atama sorunu çözülmelidir. Ayrıca atamalarda oluşan sıralamaların il içi, il dışı herkesin görebileceği şekilde açıklanması gerekmektedir.Atama bekleyen öğretmen adayı sayısı 438 bin 134, öğretmen açığı sayısını ise 109 bin olarak açıklanmıştı. MEB Strateji Belgesi'nde, Eğitim fakültesi sayısının son 15 yılda 63'ten 92'ye, öğrenci sayısının ise yaklaşık olarak 14 binden 228 bine çıktığı belirtilmektedir. Tablo böyleyken eğitim sisteminin ihtiyacı kadar atama yapmamakta, esnek ve güvencesiz istihdam biçimi olan ‘sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik' uygulaması sağlıksızdır.Bu durum atama bekleyen işsiz öğretmen sayısını her geçen yıl arttırmakta, olumsuz sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. 109 bin öğretmen açığını kapatmak için bir an önce kadrolu öğretmen ataması gerçekleştirilmelidir. Yükseköğretim örgün eğitim kapsamında 3 milyon 887 bin öğrencinin sadece yüzde 17,18'ine yurt imkanı sağlanabiliyor. Devlet yurtlarında yer olmadığı için öğrencilerin bir kısmı özel yurtlara yönleniyor. Ülke genelinde özel öğrenci yurdu adı altında yeni bir piyasa oluştu. Yurtların fiyatları yaklaşık 6 ile 40 bin lira arasında değişiyor.Eğitim sistemimizin ilk üç sıradaki sorunu, eğitime erişememe, bilim dışı eğitim programları ve verilen eğitimin nitelikli olmamasıdır. Bugün temel bir hak olan 'Eğitim Hakkı'nı kullanamayan çocuklarımız için acil olarak yapılması gereken eğitim alt yapısının geliştirilmesidir"dedi.

"Kız çocuklarının eğitime katılmalarını sağlayacak projeler uygulanmalıdır"

Orta öğretimde okullaşma oranını yükseltmek amacıyla özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kız çocuklarının eğitime katılmalarını sağlayacak projeler uygulanması gerektiğini aktaran Erol," Kalabalık sınıf mevcutları, ikili eğitim ve ilkokulların halen yüzde 30'unda uygulanan birleştirilmiş sınıflı eğitim gibi fiziki alt yapı sorunları çözülmelidir. Öğretmenlerin istihdamı ve çalışma koşullarıyla ilgili olarak özlük ve ekonomik şartlarını da ele alan bir meslek kanunu çıkarılmalıdır. Ülke genelinde nitelikli-deneyimli öğretmen istihdamını sağlayacak bir ücretlendirme politikası diğer kamu yönetimi rejiminden ayrıştırılarak değerlendirilmelidir. Son olarak eğitim sistemimizin en üst danışma organı Eğitim Şurası bütün paydaşların katılımıyla toplanmalıdır. Şuranın gündemi 'ortaöğretim ve yükseköğretime geçiş' olmalıdır. Toplanacak bu şurada ülkemiz tarihinde yapılan sınav şekillerinin tüm boyutlarıyla değerlendirilmesi, sonuçlarının irdelenmesi, çağdaş eğitim sistemlerinin incelenmesi ve toplumsal uzlaşının sağlanması ile oluşacak ve değiştirilmesi düşünülmeyecek seçeneklerin kamuoyu ile paylaşılmalıdır"ifadelerine yer verdi.