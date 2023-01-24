CHP'li Erol: ''Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Genel Başkanımızdır”

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Genel Başkanımız bizim Cumhurbaşkanı adayımızdır. Genel Başkanımızın iradesinin yanındayız'' dedi.

CHP'li Erol, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erol, “Turgut Özal Türkiye'nin efsane siyasetçilerinden birisidir. Bütçe planlamasını Türkiye'de en iyi bilen kamu bütçesinin hem yapılmasını hem de harcanmasını en iyi bilen isimlerden birisidir. Genel Başkanımızın adaylığı doğal hakkıdır. Ben partinin milletvekiliyim. Ben Genel Başkanıma irademi teslim etmişim, Genel Başkanımın iradesi benim irademdir. Cumhurbaşkanlığıyla ilgili Genel Başkanımız, Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili her üyenin adayıdır. Biz bu iradeyi Genel Başkana verdik. Genel Başkanımız yola çıkıyoruz dediği an hepimiz arkasındayız. Genel Başkanımız, bu işi yapacak nitelikli, bilgi ve vasfa sahiptir devlet adamlığı kimliğiyle kanunları ve kuralları yeniden tesis etmek, parlamenter sisteme geçmek ve kamu bütçesini doğru planlayarak uygulamakla ilgili en yetkili kişidir. Onun için Genel Başkanımız bizim Cumhurbaşkanı adayımızdır. Genel Başkanımızın iradesinin yanındayız'' diye konuştu.