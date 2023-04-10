CHP'li Erol polislerle bir araya geldi

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, kent genelinde incelemelerde bulunduktan sonra 10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle şehir merkezindeki karakol ve kontrol noktalarında çalışan polis memurlarının Polis Haftası'nı kutlayarak, tatlı ikramında bulundu. Polis memurlarıyla bir süre muhabbet eden Erol, polis memurlarının sorunlarını ve taleplerini dinleyerek, elinden gelen desteği vereceğini aktardı.

Polis Haftası'nın içinde olduklarını belirten Erol, “Bu vesile ile biz de Elazığ'a ilk geldiğimiz gün hem karakollarımızı hem de kontrol noktalarımızı ziyaret ederek emniyet mensubu arkadaşlarımızla bir araya geldik. Emniyet teşkilatı mensubu arkadaşlarımızın haklarının yasal düzenlemeye ihtiyaçları var. Türkiye'de herkes emniyet teşkilatını yalnızca güvenlikten sorumlu bir teşkilat bilir ama emniyet teşkilatı Türkiye'nin joker bir kurumudur. Bir yerde bir deprem olduğunda, sel felaketinde, orman yangınlarında ve sosyal olayların hepsinde emniyet teşkilatı hep oradadır. En son Türkiye ve dünya bir pandemi süreci yaşadı. Bu pandemi sürecinde sağlıkçılardan sonra en fazla can kaybının olduğu meslek grubu emniyet teşkilatıdır. Biz de 10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle kendilerinin hem sorunlarını hem de taleplerini dikkate aldık” dedi.