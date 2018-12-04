CHP'li Erol'dan, MHP VE AK Parti'ye ziyaret

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, AK Parti ve MHP'ye yaklaşan yerel seçimler öncesinde nezaket ziyaretinde bulundu.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, AK Parti ve MHP İl Başkanlıklarını ziyaret etti. Ziyaretlerde AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıksever ve MHP Elazığ Belediye başkan adayı Bilal Çoban'la görüşerek partilere ve adaylara seçim çalışmalarında başarı diledi.

Bugün MHP ve AK Parti il başkanlarını ziyaret ettiklerini belirten Milletvekili Erol, “ Her iki başkanımızı da ziyaret ettik ve başarılar diledik. Bu bir seçim. Elbet biri kazanacak. Ama burada herkes Elazığlı ve yüz yüze bakıyor. Seçim çalışmaları yaparken birbirimizi kırmamak gerekiyor. Bu güne kadar siyaset Türkiye'yi gerçekten çok gerdi. Siyasetteki gerginlikten, tartışmadan, karşıtlıktan vatandaşlarımız gerçekten rahatsız. Seçim çalışmalarında hoşgörünün ön planda olması gerekiyor. Siyaset yaparken Elazığ'ın sorunlarını çözmeye, ihtiyaçlara, kentin değerine değer katmasına yönelik bir kampanya yürütülmesine gerek. Bunu tüm adaylar için söylüyorum. Burada Elazığ'ın kazanması gerekiyor"dedi.

Önemli olan Elazığ'ın gelişmesi, büyümesi ve sorunlarının çözülmesi olduğunu vurgulayan Erol, tüm parti ve adaylara da başarılar diledi.