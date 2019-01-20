İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

CHP'li Milletvekili Erol, Kılıçdaroğlu'nun Elazığ'a özel açıklamasını paylaştı

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Elazığ için özel seslendiği videoyu paylaştı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Elazığ için özel seslendiği videoyu paylaştı.


CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Elazığ için seslendirdiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Erol'un paylaştığı video da Kılıçdaroğlu, Elazığ ve Elazığlılara olan sevgisini aktarıp, Elazığ Ticaret Lisesinden birincilikle mezun olduğunu anımsattı.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ için kamera karşısına geçti. Elazığlılara seslenen Kılıçdaroğlu, “Değerli hemşehrilerim sizi çok seviyorum. Elazığ'ı da, Harput'u da bütün ilçelerini de seviyorum. Tüm halkı seviyorum. Öğrenciliğim orada geçti. Anılarım ve arkadaşlarım var orada. Hala oradaki arkadaşlarımla görüşüyorum. Elazığ benim için ilk göz ağrısı olan illerden birisi. Elazığ Ticaret lisesinden birincilikle mezun oldum. Öyle de bir onuru var Elazığlıların bana verdiği. Dolayısıyla Elazığ'a ve Elazığlılara yürek dolusu selamlarımı saygılarımı gönderiyorum" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.