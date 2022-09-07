Elazığ'da ‘Çiftçi Varsa Hayat Var' temalı sergi, fotoğrafseverlerle buluştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Tarım Orman ve İnsan' fotoğraf yarışmasının sonuçları belli oldu. Bu yılki teması ‘Çiftçi Varsa Hayat Var' olan yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye layık görülen eserler, fotoğrafseverlerle buluştu. Vatandaşlar, bir alışveriş merkezinde açılan kursa da yoğun ilgi gösterdi.

Sergi hakkında bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, “Sergideki fotoğraflar, tarımsal üretimin öneminin ve üreticilerin ortaya koyduğu emeğin görülmesi noktasında farkındalık oluşturuyor. Sergide farklı tarımsal üretimlere ilişkin birbirinden güzel fotoğraflar yer aldı. İlimizde açılan bu serginin bütün vatandaşlarımız tarafından gezilmesini önemsiyoruz ve istiyoruz. Serginin 3 gün boyunca ziyarete açık olacağını belirterek, tüm fotoğrafseverleri önümüzdeki yılın yarışmasına katılmaya davet ediyoruz” dedi.