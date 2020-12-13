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Cinayet ve 5 suçtan 70 yıl cezası bulunan şahıs yakalanıp, tutuklandı

Elazığ’da kasten öldürme ve yaralama suçlarından aranan ve hakkında 70 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Elazığ'da kasten öldürme ve yaralama suçlarından aranan ve hakkında 70 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalanıp tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kasten öldürme ve basit yaralama suçlarının da yer aldığı 5 olaydan aranan ve hakkında 70 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 27 yaşındaki M.Ç.'nin Sivrice ilçe merkezindeki ailesinin yanına geleceğini öğrendi. Bunun üzerine ilçe jandarma komutanlığı ve JASAT tarafından operasyon planlandı. Gelebileceği yerlerin takibe alınması üzerine şüpheli timler tarafından ilçeye bağlı Bekçitepe köyünde yakalanarak gözaltına alındı.


İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şahıs, Elazığ Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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