İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cinayet zanlısı, enişte tutuklandı

Elazığ’da kayınbiraderini tüfekle öldüren enişte İstanbul’da yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elazığ'da kayınbiraderini tüfekle öldüren enişte İstanbul'da yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, geçtiğimiz Cuma günü merkeze bağlı Dallıca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen M.K.(42) araçla yoldan giden kayınbiraderi İbrahim Koçoğlu'na (42) av tüfeğiyle ateş açtı. Koçoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti, şüpheli enişte ise kaçtı.


Kaçan şüpheli ile ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri, şüphelinin ilk önce Malatya'ya ardından da İstanbul'da gittiğini tespit etti. Şüpheli güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonra İstanbul'da yakalandı. İstanbul'da "Planlayarak kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edilen zanlı çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.


Öldürülen Koçoğlu'nun cenazesi ise Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Sarıbalta köyünde toprağa verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.