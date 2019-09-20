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Civa zehirlenmesi şüphesiyle 5 öğrenci Elazığ'da tedavi altına alındı

Bingöl’de bir okulda civa zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 27 öğrenciden 5’i Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Bingöl'de bir okulda civa zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 27 öğrenciden 5'i Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Sancak İlk ve Ortaokulu'nda bir grup öğrenci, 16 Eylül Pazartesi günü okuldaki dolapta bulunan civayı oyun hamuru sanıp oynadı. Bugün bir öğrencinin karın ağrısı şikayetiyle aile hekimliğine gittiği ve oradaki doktora civayla oynadıklarını söylemesi üzerine, okulda 27 öğrenci tedbir amaçlı Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri yapılan öğrenciler ailelerine teslim edilirken, civa ile yakından temas ettikleri öğrenilen 5 öğrenci de ambulansla Elazığ'a sevk edildi. Elazığ'da Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen öğrenciler tedavi altına alındı.

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