Elazığ'da koruma altındaki çocuklar fidan dikerek "Çocuk bahçesi" oluşturdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlü himayesi altında Türkiye genelin başlatılan "Çocuk Bahçesi“ projesi kapsamında Elazığ'da etkinlik yapıldı. İl Müdürlüğü tarafından hizmet binası bahçesine koruma altındaki çocuklar için belirli bir alan çocuk bahçesine çevrildi. Alanda yapılan etkinlikte yaklaşık 100 çocuk 200 fidan dikti.Koruma altıdaki çocukların hem kendilerine ait ağaç edinmesi sağlanırken, hemde doğa ile bütünleşmelerinin amaçlandığı aktarıldı.

Fidan dikimini gerçekleştirdiklerini aktaran İl Müdürü Suat Kenç, “Buradaki temel hedef gençlerin kendileri ile büyüyecek olan fidanları dikerek yeşil bir bölge oluşturmak. Orman Bölge Müdürlüğümüzün de bize fidan desteğiyle çocuk bahçesini oluşturuyoruz. Oluşturacağımız bahçenin takipçisi ve bakımını ise bu genç fidanlarımız yapacak. Bu çocukların geleceğine yönelik yeşil bir ülke bırakmak için birlikte bahçemizi oluşturmaya başladık" dedi.