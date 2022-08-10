Çocuklar piknikte bir araya geldi

Elazığ'da düzenlenen piknik etkinliğinde bir araya gelen öğrenciler, doyasıya eğlendi.

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman ve AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'ın himayelerinde İl Özel İdaresi ev sahipliğinde düzenlen piknikte, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü hizmet modellerinden yararlanan çocuklar bir araya geldi. Hazar Gölü Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde düzenlenen piknikte çocuklar gönüllerince eğlenerek keyifli zaman geçirdi.

Çocukların güzel bir gün geçirdiklerini dile getiren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, "Çocuklarımıza yönelik yıl içerisinde sinema, doğa yürüyüşü ve rol model buluşmaları ve il dışı kültür gezileri başta olmak üzere çeşitli aktiviteler yaptık. Bugün de Elazığ Valimiz Dr. Ömer Toraman ve AK Parti Elazığ Milletvekilimiz Zülfü Demirbağ'ın himayelerinde Sivrice ilçesinde bulunan İl Özel İdaresi kampında piknik düzenledi. çocuklarımıza ayrı bir moral, motivasyon oldu. Bugün düzenlenen piknik çerçevesinde müzik etkinliği, sportif etkinlikler ve yüzme etkinlikleri ile çocuklarımız unutamayacakları bir gün yaşadı. Gönüllerine dokunmuş olduk. Çocuklarımız bu ülkenin geleceğidir, bizler geleceğimizi iyi yetiştirmeliyiz. Bu güzel etkinlikten dolayı Valimiz Toraman ve Milletvekilimiz Demirbağ'a teşekkür ederiz" dedi.