Çocukların tehlikeli oyunu kameralara yansıdı

Elazığ'da küçük çocukların kamyonetin arkasına asılarak yaptıkları tehlikeli hareket, kameralara yansıdı.

Olay, merkez Şehit İlhanlar Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki 3 çocuk, seyir halindeki kamyonetin arkasına asılarak gitmeye başladı. Bir çocuk kısa süre sonra bırakırken, diğer ikisi ise devam etti. Çocuklardan biri de asılmaya çalışırken kısa süre sürüklendi. Uzun süre kamyonetin kasasına asılan çocukların tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi. Çocuklar bu tehlikeli davranışlarıyla hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini hiçe saydı. Kamyonetin dönüş yapmasıyla çocuklar, kamyonetin arkasından ayrılarak uzaklaştı.

O anlar, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.