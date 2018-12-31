Çocuktaki 1,5 santimlik taş, üreterorenoskopi operasyonu ile çıkarıldı

Elazığ'da 2 yaşındaki çocuğa yapılan üreteroreneskopi operasyonu ile idrar torbasını kapatan 1,5 santimlik taş ameliyatsız kırılarak çıkartıldı.

2 yaşındaki Halil Kabak, Bingöl'ün Karlıova ilçesinden karın ağrısı ve kusma şikayetiyle Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkiklerin ardından Kabak, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan tetkiklerde küçük çocuğun sol üreterinin (idrarı böbrekten idrar torbasına taşıyan kanal) mesane (idrar torbası) ile birleştiği yerde 1.5 santim ebadında üreteri kapatmış ve idrar geçişine izin vermeyen yapışık taş olduğu tespit edildi.Üroloji Uzmanı Op.Dr.Kadir Yıldırım ve Çocuk Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Fikret Ersöz tarafından yapılan başarılı bir operasyonla taş ameliyatsız kırılıp çıkarılmasıyla küçük Halil sağlığına kavuştu.

Operasyonla ilgili bilgi veren Op.Dr.Fikret Ersöz “Bingöl Kadın Doğum ve e Çocuk Hastalıkları Hastanesinden, huzursuzluk, karın ağrısı ve kusma şikayetiyle sevk edilen ve hastanemize başvuran 2 yaşındaki erkek hasta ileri tetkik ve tedavi için kliniğimize yönlendirildi. Hastamızı çocuk cerrahi kliniğine aldık. Yapılan detaylı tetkiklerde hastanın sol üreterinin mesane ile birleştiği yerde 1.5 santim ebadında üreteri kapatmış ve idrar geçişine izin vermeyen yapışık taş olduğunu tespit ettik. Yaptığımız başarılı operasyonla hastamızın taşını çıkardık. Üç gün süreyle kliniğimizde takip ettiğimiz hastamızı şifa ile taburcu ettik"dedi.

Hastanın üreteri kapatan ve idrar geçişine izin vermeyen taşı tespit ettiklerini belirten Op.Dr.Kadir Yıldırım ise “Kanaldan idrar geçemediği için hastamızın böbreğinin idrarla dolduğunu ve şiştiğini gördük. Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda hastamıza operasyon yapmaya karar verdik. Bilinen en ince uçlu üreterorenoskop'u kullanarak yaptığımız operasyonla hastamızın böbrek kanalındaki taşı lazerle kırdık. Bu yaş gurubunda hastanemizde ilk defa uygulanan 'Mini Üreteroreneskopi' yöntemi ile yapılan endoskopik lazer operasyonu ile hastamızda ciddi bir probleme sebep olan taşı çıkartarak hastamızı sağlığına kavuşturduk. Uyguladığımız yöntemde hastada herhangi bir kesi yapılmamaktadır, tamamen kapalı yöntemle idrar kanalından girilerek kanalı tıkayan taş lazer ile kırılıp çıkarılmaktadır. Bu yöntemle operasyon sonrası hastanede yatış süresi oldukça kısalmaktadır ve hastamız kısa sürede günlük yaşamına dönebilmektedir"diye bilgi verdi.