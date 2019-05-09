Çölyak hastalığı diğer organları da etkiliyor

Ahmet Cihangiroğlu “Sadece sindirim sisteminin değil diğer organları da etkileyen bir hastalık olduğu için çok dikkat etmemiz gerekmektedir. Çölyak hastalığı, sindirim sisteminin en önemli hastalıklarından biridir” dedi.

Medical Park Elazığ Hastanesi Dahiliye Uzmanı Uzman Dr. Ahmet Cihangiroğlu, 9 Mayıs Dünya Çölyak Hastalığı Farkındalık Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu. Çölyak hastalığı hakkında bilgi veren Uzman Dr. Ahmet Cihangiroğlu, “Genetik hastalığa yatkınlığı olan bireylerde arpa, buğday, çavdar ve yulaf gibi tahıllarda bulunan gluten adlı proteinin vücuda alımıyla oluşan aşırı bir duyarlılık reaksiyonudur. Çölyak öncelikle ince bağırsağın başlangıç kısmını etkiler. Tahılların alımı sonrasında bu hastalık her yaşta insanda ortaya çıkabilir. Toplumda yüzde 1 ile binde 3 arasında bir sıklığı mevcuttur. Normal hasta popülasyonun sadece yüzde 10'u tanı konmuş durumdadır. Türkiye'de 25 bin ile 75 bin arasında tanı almış hasta vardır. 250 bin ile 750 bin civarında tanısı konulabilecek çölyak rahatsızlığı bulunan ama farkında olmayan bir popülasyon mevcuttur” ifadelerini kullandı.

Hastalığın, genç veya ileri yaşlarda ortaya çıkabildiğini belirten Cihangiroğlu, "İshal, kabızlık, karında şişkinlik, kansızlık, kemik erimesi, büyüme güçlüğü, boy uzamasında azalma gibi belirtilerle ortaya çıkabilir. Toplumda farklı hastalıklarda da oluşan belirtiler olduğu için tanı konması zor bir rahatsızlıktır. Hastalık daha çok ince bağırsağın ilk bölümlerini tutar. Kan testleri yapılabildiği gibi kesin tanıyı ince bağırsaktan yapılan biyopsi sonucunda hastalığın teşhisi ile ortaya çıkar” şeklinde konuştu.

Çölyak hastalığının kesin tedavisinin glutenin vücuda alınmamasıyla sağlandığına dikkat çeken Cihangiroğlu, “Alınmadıktan sonra kilo artışı, şişkinliğin azalması, kansızlığın giderilmesi, kemik erimesinin düzelmesi gibi hastalar kendilerini daha iyi hissedecek bir hal alırlar. Etrafımızda farkına vardığımız ya da varmadığımız Çölyak tanısı olan kişilerle bir arada bulunuyoruz. Farkındalığı olan kişilere gluten içeren tahıl ürünlerinden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Sadece sindirim sisteminin değil diğer organları da etkileyen bir hastalık olduğu için çok dikkat etmemiz gerekmektedir. Ancak Çölyak hastalığı, sindirim sisteminin en önemli hastalıklarından bir tanesidir. Biz de 9 Mayıs Çölyak Hastalık Gününde herkesin bu hastalığın farkında olmasını istiyoruz” diye konuştu.