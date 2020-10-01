Covid-19'u yenen doktor tekrar görevine başladı, "Maske" ve "Karantina" uyarısı yaptı

Elazığ'da pandemi servisinde hastalarını tedavi ederken korona virüse (Covid-19) yakalanıp atlatan ve görevine dönen Uzm. Dr. Eyüp Oğuz, karantinaya alınan insanların odalarını, evlerini terk ettiğini, yakalandıklarını duyduklarını, bunların sağlık çalışanlarını yorduğunu söyledi.

Sağlık Bakan Fahrettin Koca'nın, dün Covid-19'la ilgili yaptığı açıklamada vaka sayılarının artış olduğu iller arasında bulunan Elazığ'da, Fethi Sekin Şehir Hastanesi Pandemi Polikliniğinde hastalarını muayene ederken Covid-19'a yakalanan ve 2 hafta boyunca kendini izole ederek hastalığı yenen Üroloji Doktoru Uzm. Dr. Eyüp Oğuz, yaşadığı süreci anlattı. Hastalığı yenip görevinin başına dönen Dr. Oğuz, vatandaşların maske kullanmasını ve kullanırken de doğru kullanmasını isterken, karantinaya alınanların evlerini terk ettiğini duyduklarını, bunun da kendisi gibi sağlık çalışanlarını yorduğunu dile getirerek uyarıda bulundu.

Önce kendini karantinaya aldı, ardından test yaptırdı

Pandemi polikliniğinde 1 Eylül'deki nöbetinde Covid-19'a yakalandığını tahmin ettiğini aktaran Üroloji Servisi Uzmanı Dr. Eyüp Oğuz, “Çünkü semptomlarım yaklaşık 5-6 gün sonra başladı. Orada yoğunluktan ve virüs yükünün fazla olmasından dolayı bu hastalığa yakalandım. Yakalandığımın ikinci ve üçüncü günü biraz boğaz ağrısı oldu fakat beşinci gün artık ateş ve genel vücutta halsizlik, sırt ağrısı ve bel ağrısı olunca test yaptırdım ve kendimi hemen karantinaya aldım. Hastanede sürüntü testi yaptırdım ve pozitif olduğunu öğrendik, karantinam devam etti" dedi.

"Sağlıkçıları yoran maskenin yanlış veya hiç kullanılmamasıdır"

Karantina sürecinde maksimum bir odaya kapanıp insanların bu süreci geçirmelerini beklediklerini aktaran Oğuz, "Yoksa bu hastalık bitmez ve bu hastalığın 1-2 yıl daha süreceğini düşünüyorum. Genelde vücutta halsizlik ve ateş oluyor. Bol su içmeniz gerekiyor. Hastanenin vermiş olduğu antiviral ilaçları kullanmanız gerekiyor. Pandemi sürecinde karantinaya alınan insanların odalarını, evlerini terk ettiğini ve yakalandığını duyuyoruz. Bu sağlık çalışanlarını yoruyor. Bizler yorulursak, doktor kalmaz ve bıkarsa bu insanları kimlerin tedavi edeceğini düşünemiyoruz. O yüzden sağlık personelini yormayacak şekilde insanların pandemi kurallarına ve tedbirlerine uyması gerekiyor. Bir sağlık çalışanını ve doktoru yoran, maskenin doğru kullanılmaması veya hiç kullanılmamasıdır. Maske takarak, yüzde 90 korunuyoruz" ifadelerini kullandı.

“Hastalığı atlatmak için günde 5 litre su tükettim”

Oğuz, “İnanın ki, ben bu hastalığı hızlı atlatayım diye günde 5 litre su içiyordum. Halk diliyle virüs ne kadar suyun içerisinde kalırsa o kadar az yüzebiliyor o yüzden insanlar 5 litre su içsinler ve rahatlıkla içilebiliyor. İnsanların, mutlaka verilen ilaçları kullanması gerekiyor. Bazılarının ilaçların yan etkisinden dolayı kullanmadıklarını duyuyorum. Hastanemizde verilen ilaçların bilimsel çalışmalarla etkinliği de ispatlandı. Bu ilacı kullanmamak veya pas geçmek süreci uzatır. İnsanlar daha da kötü olabilir. Ondan sonra su içmeme, volüm ve gerekli C vitamini almama insanların daha da kötü bir sürece girmesine neden oluyor” diye konuştu.