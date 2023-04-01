Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da depremzedelere seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Coğrafyamızı değiştiremeyeceğimize göre kendimizi buna göre değiştirmemiz gerekiyor. TOKİ vasıtasıyla 1,2 milyon kentsel dönüşüm projeleriyle 3,3 milyon insanı güvenli evlere taşıdık. Şehirlerimizi felaketlere karşı dirençli hale getirdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede yaptığı ziyaretlere Elazığ ile devam etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile birlikte depremden etkilenen illerden olan Elazığ'da Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan binalarda depremzedelere seslenen Erdoğan, “Artık ortasına yaklaştığımız pek çok müjdeyi içinde barındıran kadir gecesi ve bayram heyecanını şimdiden yaşamaya başladığımız Ramazanı şerifinizi tebrik ediyorum. 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz 50 bin üzerindeki vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyorum" diye konuştu.

"Türkiye potansiyel afet bölgesinde"

Erdoğan konuşmasında Türkiye'nin potansiyel afet bölgesinde olduğunu belirterek, buna göre hazırlıkların yapılması gerektiğini dile getirdi. Erdoğan, "Türkiye maalesef potansiyel olarak deprem sel kuraklığı ile pek çok afete açık bir coğrafyaya sahiptir. Coğrafyamızı değiştiremeyeceğimize göre kendimizi buna göre değiştirmemiz gerekiyor. TOKİ vasıtasıyla 1,2 milyon kentsel dönüşüm projeleriyle 3,3 milyon insanı güvenli evlere taşıdık. Şehirlerimizi felaketlere karşı dirençli hale getirdik. Deprem sel felaketleri yangınlar sınırlı bir bölgede gerçekleştiği için yaralar hızlı sarıldı, ancak 6 Şubat'ta 500 kilometre çapı 14 milyon insanı etkileyen bir afetti. Afetler bizim hazırlıklarımızı bitirmemizi beklemiyor. Öyleyle bir yandan bu felaketin yıkımını ve öbür yandan da önümüzdeki felaketlere hazırlanmaktır. Cumhur İttifakı buna hazırdır" şeklinde konuştu.

"Elazığ'da bin 164 konutun anahtarı hak sahiplerine takdim ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"İnşaatı tamamlanan bin 164 konutun anahtarını hak sahiplerine bugün takdim ediyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Son depremlerin ardından inşa edeceğimiz 650 bin konutun 7 bin 402'sını Elazığ'da yapıyoruz. 505 konutun temelini bugün atıyoruz. Bir yıl içinde 319 bin konut ve köy evini hak sahibine teslim ederek deprem bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldırmayı amaçlıyoruz. Gakkoşlar sizin gözlerinize bakıyorum sizler şimdiden 14 Mayıs'ı okuyorsunuz. Bakın ne yazmışlar, 'Toplanıp dağılanlarla değil, söz verip yapanlarla beraberiz'. Deprem konutlarıyla yeni mahalleler yeni ilçeler gibi tasarlıyoruz. Şehirlerimizin kadim yerleşim yerlerini de kültürüne göre ihya ediyoruz. Bugüne kadar deprem ve diğer projelerle birlikte 29 bin 418 konut yaptık. Bay bay Kemal senin ömründe kaç konut var, büyükşehir ve belediyelerin kaç konut yaptı. Sadece laf ürettiler. Biz yaptık. Bu ülkede her şeye karşı çıkan bir kesim var bunlar CHP'dir. Yaptığımız bütün projelerimize karşı çıktılar. Ama biz bunları dinlemeden hizmetlere ara vermeden tamamladık. Yaptığımız bütün projelerin önünü kesmeye çalıştılar şimdi de Kanal İstanbul'un önünü kesmeye çalışıyorlar. Bay bay Kemal kesemeyeceksiniz. TOGG otomobilini, deprem bölgesindeki hastaneleri yok saymaya çalışanları milletime havale ediyorum. Bizim birkaç ayda hastane yapacağımızı akılları almıyor. Onlar içi boş hangarların reklamını yaparken biz binlerce yataklı hastaneleri ayağa kaldırdık. 319 bin konut ile bütün hastaneleri bir yıl içinde faaliyete geçirmek için millete sözümüz var. Terör örgütlerinin eteğine yapışacak kadar gözlerini hırs büyümüş olanlara rağmen bunları başaracağız. Bay bay Kemal'e Kandil'den selam geliyor, beraber yürüyeceğiz diyorlar, yürüyün bakalım nereye kadar yürüyeceksiniz. Türkiye'de terör ve çıkar örgütlerinin en çok saldırdığı parti AK Parti. Bu saldırıların çoğu da 7'li masanın sırtını dayadığı terör örgütleri tarafından yapılıyor. Bunların hepsini biliyoruz. Bunların hesaplarını soracağız. Bizim LGBT ile işimiz yok, bunlar LGBT ile dans etsinler. Bizim ülkemiz için yapacak çok projemiz, verecek çok uğraşımız, yapacak çok işimiz var."

"Deprem binalarımızı yıkabilir ama inancımızı azmimizi umudumuzu elimizden alamaz" diye Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Türkiye yüzyılı inşaatı kararlılığımızdan bizi geri çeviremez. Ülkemizin güvenliği huzuru olduğu müddetçe deprem yaraları sarılır. Yeter ki Türkiye omurgası sağlam istikameti düzgün olsun. Zor şartlar altında verdiğimiz mücadeleyle 20 yılda asırlık kalkınmışlık elde ettik. Bu depremin yaralarını biz saracağız. Siyasi sosyal ekonomik her anlamda adımları biz atacağız. 85 milyonla birlikte hayal ettiğimiz her şeyi daha önce yaptık, yine biz yapacağız. Sizlerden ricam sandığa giderken cumhurbaşkanlığı adaylarından hangisini kendinize ve aileniz ile çocuklarınıza, ülkenin geleceğini kime teslim edecekseniz ona oy verin."