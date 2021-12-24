Cumhurbaşkanı Erdoğan işaret etti, Elazığ Belediyesi hemen yerine getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sokak hayvanları ile ilgili konuşmasının ardından Osmanlı geleneğini yaşatmak için harekete geçen Elazığ Belediyesi ekipleri, Başkan Şahin Şerifoğulları'nın talimatıyla sabah saatlerinden itibaren kuşların yemesi için ağaçlara elma, sokak hayvanları için mama ve su ile yaban hayvanları için de dağlara buğday bırakmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün sokak hayvanları konusunda belediyelere çağrıda bulunmuş ve “Osmanlı ağaçlara, meyveleri asarmış ki bu meyvelerden gelsinler bu hayvanlar nasiplerini alsınlar” açıklamasını yapmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadelerinin ardından Elazığ Belediyesi kolları sıvayarak hemen harekete geçti. Başkan Şahin Şerifoğulları'nın talimatı ile çalışmalarına başlayan Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, aldıkları elmaları tarihi Harput Mahallesi başta olmak üzere kentin belirli noktalarındaki ağaç dallarına bırakarak Osmanlı geleneğini yaşatmaya başladı. Belediye ekipleri, sadece Osmanlı geleneği ile de durmayıp kentin birçok noktasına bıraktığı sokak hayvanları beslenme standına da kedi ve köpekler için yem ile su bıraktıktan sonra yaban hayvanları için de buğday serpti. Öte yandan, Elazığ Belediyesi sokak hayvanları için kurduğu Belediye Hayvan Hastanesiyle de kent genelinde yaralı hayvanlarının bakımının ücretsiz yaparken, vatandaşlardan yaralı hayvanları gördüklerinde kendilerine bilgi vermeleri istendi.

“Ağaç dallarına elma gibi ürünler asarak Osmanlı geleneğini yaşatmaya başladık”

Osmanlı Geleneğini yaşatmak istediklerini belirten Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Fethi Aslantaş, “Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklamalarda Osmanlı'nın kış aylarında sokak hayvanlarıyla ilgili ağaç dallarına meyve asılmasıyla ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirmesi üzerine bizler de Elazığ Belediyesi olarak çalışmalarımızı hızlandırdık. Ağaç dallarına elma gibi ürünler asarak bizlerde bu geleneği sürdürmeye başladık. Bizler de Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak Türkiye'de ilk olan bir proje, kedi, köpek ve kuşların bir arada beslendiği sokak hayvanları beslenme standını 90 adet olmak üzere parklarımıza ve şehrimizin belirli noktalarına yerleştirdik. Vatandaşlarımızdan daha önceden 90 adet şehrimizin belirli noktaları ve parklarına yerleştirdiğimiz beslenme stantlarına mama bırakabileceklerini belirtiyoruz ve zorunlu kış şartlarında vatandaşlarımızın da desteklerini bekliyoruz. Geçici hayvan bakım evinde sokak hayvanlarıyla ilgili 153'ten gelen şikayetleri ekiplerimiz anında değerlendiriyor. Aynı zamanda duyarlı vatandaşlarımızdan sokak hayvanlarıyla ilgili gördükleri olumsuzlukları 153'e bildirirse ekiplerimiz sokak hayvanlarıyla ilgilenip belediyemizin geçici bakım evinde tedavisini de yapmaktayız. Desteklerinden ötürü Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'na teşekkür ederiz" dedi.