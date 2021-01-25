İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ’da katıldığı deprem konutları anahtar teslim töreni sonrasında yeni konutları gezdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da katıldığı deprem konutları anahtar teslim töreni sonrasında yeni konutları gezdi. Erdoğan, bir ailenin de davetini geri çevirmeyerek evine misafir oldu.


Elazığ'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle şehri havadan inceledikten sonra depremin 1. yıl dönümünde düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim törenine katıldı. Tören sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Vali Erkaya Yırık ile birlikte yeni yapılan konutları gezerek inceledi. Evlerine yerleşen vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, bir ailenin de davetini geri çevirmeyerek evine misafir oldu. Ziyaret sonrasında konutların bulunduğu bölgeden ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışı yapılacak olan İpek Yolu Gençlik Merkezi'ne geçeceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.