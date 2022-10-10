Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FÜ'ye ödül

Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan araştırmalar neticesinde Fırat Üniversitesi '2022 Üstün Başarı Ödülleri' töreninde yılın doktora tezi ödülüne layık görüldü. Türkiye'de sadece 4 üniversitenin aldığı ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2022 - 2023 Akademik Açılış Programı çerçevesinde “2022 Üstün Başarı Ödülleri” töreni gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı ödül törenine Elazığ'dan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Sinan Akpınar ve akademisyenler katıldı.

Güzel sanatlar ve mimarlık kategorisi, sosyal ve beşeri bilimleri kategorisi, sağlık ve spor bilimleri kategorisi ile fen ve mühendislik bilimleri kategorilerinde yılın en iyi doktora tezleri ödüllendirildi. Törende Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Canpolat'ın danışmanlığını yaptığı Dr. Nazife Ülker Ertuğrul'un hazırladığı “İrisin Hormonunun Puberteye Geçiş ve Üreme Sistemi Üzerindeki Nöroendokrin Etkilerinin Araştırılması” konulu tezi sağlık ve spor bilimleri kategorisinde yılın doktora tezi ödülüne layık görüldü.

Fırat Üniversitesi Öğretim Üyeleri Dr. Nazife Ülker Ertuğrul ve Prof. Dr. Sinan Canpolat'ın ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim ederek başarılar diledi.