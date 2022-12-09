Cumhuriyet Meydanı'na vatandaşlardan tam not

Elazığ'da yüzde 95'i tamamlanan Cumhuriyet Meydanı ve Yer Altı Otoparkı vatandaşlardan tam not aldı.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın vizyon projeleri arasında olan ve vatandaşların uzun yıllardan beri beklediği Cumhuriyet Meydanı ve Yer Altı Otoparkı'nda çalışmaların 95'i tamamlandı. Şehrin otopark ihtiyacına çözüm amacıyla inşa edilen toplamda 22 bin metrekare kapalı alana sahip iki katlı ve 940 araç kapasiteli modern yer altı otoparkı vatandaşların hizmetine sunulmaya hazırlanıyor. Yapımı tamamlanan Cumhuriyet Meydanı ise vatandaşlardan tam not aldı.

Yapılan meydandan çok memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar ise Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na yapılan hizmetten dolayı teşekkür etti.