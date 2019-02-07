Cüzdan bulup, sahibine teslim etmişti, ödüle layık görüldü

Elazığ'da bulduğu cüzdanı sahibine teslim ederek örnek olan temizlik görevlisi Abdullah Güneş "Merhamet ve Emek Töreni"nde ödüle layık görüldü.

Geçtiğimiz aylarda görevi başındayken kaldırımda cüzdan bulan ve amirine haber verip sahibine teslim edilmesini sağlayan Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlisi Abdullah Güneş, bu kez Başkent Postası tarafından Türkiye geneli düzenlenen ve TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç ve birçok bürokrat, siyasetçi ve konuğun katıldığı “Merhamet ve Emek Töreni'nde” örnek davranışından ötürü ödüle layık görüldü. Güneş, ödülünü kendisini daha öncede altın ile ödüllendiren Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'ın elinden aldı.

Elazığ Belediyesi ailesinin bütün çalışanlarının çalışkan ve dürüst bir şekilde görev yaptığını vurgulayan Başkan Yanılmaz, topluma örnek olması açısından bu tarz anlamlı davranışların mutlaka takdir edilmesi gerektiğine inandığını söyledi.

Kendisinin de örnek temizlik görevlisi Abdullah Güneş'i olayın akabinde hemen arayıp takdir ettiğini ve altın ile ödüllendirdiğini anımsatan Başkan Yanılmaz,"2 bin 500 kişilik bir aileyiz ve ailemizin bütün fertleri aynı dürüstlük ile görevlerini yapıyorlar. Ekibimizin tamamı merhamet ve empati sahibi ve bu duygular ile çalışıyorlar. Bir tane helal paranın bin tane haram paradan daha iyi olduğuna inanan bir ekibiz. Abdullah kardeşimizden onlardan biri ve ödülünü hepimizin adına alıyor” dedi.