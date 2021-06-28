Elazığ'da koruma altında bulunan dağ keçileri sürü halinde görüntülendi.

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan ve avlanması yasaklanan dağ keçileri, Elazığ'ın Baskil ilçesi Hacı Hüseyinler köyü bölgesinde görüntülendi. Bölgeden geçen vatandaşlar, dağlardan sürü halinde inen dağ keçilerini görünce cep telefonuyla kaydetti.

Sürü halinde yiyecek arayan dağ keçileri daha sonra hızla dağların zirvesine çıkarak gözlerden kayboldu.