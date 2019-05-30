İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dağ keçisi okulda

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için korunma altında olan dağ keçilerinden biri, Elazığ’ın merkezine kadar gelerek bir okulda bir süre koşturup ayrıldı.

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için korunma altında olan dağ keçilerinden biri, Elazığ'ın merkezine kadar gelerek bir okulda bir süre koşturup ayrıldı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.


Alınan bilgiye göre, önceki gün merkeze bağlı Çayda Çıra Mahallesi Adliye Sarayı üzerinde bulunan Çubukbey Anadolu Lisesi'nde ilginç bir olay yaşandı. Akşam üzeri nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan ve 2 yaşlarında olduğu tahmin edilen dağ keçisi, okulun bulunduğu bölgeye geldi. Okulun bahçesine giren ve bir süre koşturan dağ keçisi ardından gözden hızla kapıdan çıkarak kayboldu. O anlar ise okulun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.