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Dağcılar, 2 bin 148 rakımlı Mastar Dağı'na tırmandı

Elazığ’da bir grup dağcı, 2 bin 148 rakımlı Mastar Dağı’nın zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.

Elazığ'da bir grup dağcı, 2 bin 148 rakımlı Mastar Dağı'nın zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.


Elazığ'da zaman zaman kentin tanıtımı için tırmanış gerçekleştiren arkadaşlardan oluşan dağcılık grubu bu kez merkeze bağlı Şahsuvar köyünden 2 bin 148 rakımlı Mastar dağına çıktı. Karda saatler süren tırmanış sonrası zirveye ulaşan grup Türk bayrağı açtı.


Fırsat buldukça da tırmanış gerçekleştirdiklerini aktaran Kovancılar Beşiktaş İlkokulu Müdürü Mehmet Şahin, Mastar dağına tırmanışı arkadaşları Murat Türkmen ve Murat Bahçeci ile yaptıklarını aktardı.


Kış turizmine katkı sunmak için bu tür faaliyetleri gerçekleştirdiklerini dile getiren Şahin, çevre illerden ve Türkiye genelinden dağcıları Elazığ'a beklediklerini aktardı.

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