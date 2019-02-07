Daire Başkanı Eraslan çocuk evlerinde incelemede bulundu

Elazığ'a gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim ve Toplum Destek Hizmetleri Daire Başkanı Emin Eraslan çocuk evlerini ziyaret ederek incelemede bulundu.

Eğitim ve Toplumsal Destek Hizmetleri Daire Başkanı Emin Eraslan ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü personelleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi, Çocuk Evleri Sitesi ve Çocuk Destek Merkezini ziyaret etti. Kurumlar bünyesinde açılan kurs ve faaliyetler hakkında bilgi alan Eraslan, bakım ve koruma altında olan çocuklarla da bir araya geldi.

Ziyarette çeşitli incelemelerde de bulunan Eraslan ve beraberindekiler, il Müdürü Suat Kenç'ten de yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daire Başkanı Emin Eraslan,“Yaptığımız saha çalışmasında Elazığ İl Müdürlüğü ve bağlı çocuk kuruluşlarımızda güzel işlerin yapıldığını gördük. Bu güzel işler için gayretlerinden dolayı gerek İl Müdürümüz Suat Kenç ve personelini kutluyorum"dedi.