Dalmış Beauty'den badem göz estetiği önerisi

Badem göz estetiğinin gözün kenarlarından yukarı doğru kalkık görünmesini sağlayan bir operasyon olduğunu belirten Dalmış, badem göz estetiğinin, gözleri küçük olanlara veya aralayarak konuşanlara uygulandığını dile getirdi. Doğuştan göz kapakları düşük olan kişilere de badem göz estetiği yapılabildiğini ifade eden Dalmış, “Bunların yanı sıra gözler iletişimi ilk etkileyen organdır. Dikkat çekici ve keskin bir bakış, özgüvenli ve otoriter bir görünüm sağlamaktadır. 18 yaşından büyük olan, sağlık durumu iyi ve anesteziye karşı alerjik etki göstermeyen herkes badem göz estetiği yaptırabilmektedir. Badem göz ameliyatı hastanın talebine göre yapılmaktadır. Ameliyatlı ya da ameliyatsız bir şekilde operasyon gerçekleştirilebilir. Ameliyatlı operasyonda anestezi uygulanır ve göz çevresinde minik minik kesiler oluşturulur. Göz kapağının içerisindeki kaslar serbest hale getirilir. Ardından serbest bırakılan kaslar yukarı doğru çekilerek hastanın istediği şekle getirilir. Bu operasyon 30-60 dakika arasında tamamlanmaktadır. Hasta acı hissetmez. Ameliyatsız operasyonda ise Fransız askı yöntemi kullanılmaktadır. Bu operasyonda kesi işlemi uygulanmaz. PDO ismi verilen medikal ipler göz çevresine yerleştirilir. Ardından göz hastanın istediği şekilde kaldırılır. İpler göz çevresinde uygun bir noktaya sabitlenir ve botoks, dolgu işlemleriyle desteklenir. 40-45 dakika süren bu operasyon oldukça etkilidir” dedi.

“Badem göz estetiği uzum ömürlüdür”

Ameliyatlı badem göz estetiğinin çok doğal, oldukça etkili ve uzun ömürlü olduğunu vurgulayan Dalmış, "Farklı sağlık sorunlarına sebep olmamaktadır. Hastanın isteğine bağlı olarak operasyon tekrarlanabilir. Ameliyatsız badem göz estetiği ise en fazla 3 veya 4 yıl kalıcılık göstermektedir. Yine hastanın isteği veya ihtiyacı durumunda tekrarlanabilmektedir. Ayrıca hekim kontrolü altında ip askı memnun kalınmadığı taktirde göz çevresinden çıkarılabilmektedir. Badem göz estetiği yaptıracakların, estetik ve güzellik merkezi tercihlerinde dikkatli davranmaları gerekmektedir” diye konuştu.