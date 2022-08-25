Dalmış Beauty'den dudak renklendirme önerisi

Dudak renklendirme işleminin, yüz özelliklerini vurgulamanın ve cesur bir açıklama yapmanın harika bir yolu olduğunu kaydeden Dalmış, ince dudak parlatıcılarından koyu rujlara kadar herkes için bir renk tonunun olduğunu söyledi. Yeni bir ruj tonu veya dudak parlatıcısı seçerken ten renginin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayan Dalmış, "Bazı ruj tonları, belirli cilt tonlarında daha iyi sonuç verirken, diğerleri doğal olmayan veya hoş olmayan görünebilir. Doğal dudak renginize mümkün olduğunca yakın tonlar arayın. Bu, abartılı görünmekten kaçınmanıza ve dudaklarınızın çok koyu veya solgun görünmesini önlemenize yardımcı olacaktır. Çok açık ten rengine ve koyu saç rengine sahipseniz, daha açık tonlarda ruj sürün; koyu tenli ve koyu renk gözlüyseniz, bunun yerine daha koyu tonları seçin. Çok parlak veya neon gibi renklerden kaçının. Bunlar dudaklarınızın sıkışmasına veya aşırı dolgun görünmesine neden olabilir. Bazı insanlar her tonda güzel görünürken, bazıları da ne seçtikleri konusunda çok dikkatli olmak zorundadır. Dudak rengi, bir kıyafeti güzelleştirebilecek veya bozabilecek şeylerden biridir, bu yüzden doğru yaptığınızdan emin olmak istersiniz. Burada dudak rengini ten renginizle uyumlu bir hale getirmeniz son derece önemlidir. Dudak renklendirme işleminde alt tonunuzu bulmanız harika bir görselliğe kavuşmanızı mümkün kılacaktır. Bu, sizin için mükemmel dudak rengini bulmanın ilk adımıdır. Soğuk alt tonlara sahipseniz, ten renginizde kırmızı ve turuncu gibi sıcak renkler pembe ve mor gibi soğuk renklerden daha iyi durur. Sıcak alt tonlara sahipseniz, ne pahasına olursa olsun altın ve portakallardan kaçının. Burada, alt tonunuzdan emin değilseniz veya hangi renklerin size yakışacağını bilmiyorsanız, nötr tonlara sadık kalmanız son derece önemlidir. Konu herkesin cilt tonuyla uyumlu olacak bir şey bulmaksa nötrler her zaman güvenle tercih edilen tonlar olmuştur" dedi.