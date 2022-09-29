Dalmış: “Ciltteki siyah noktalara elveda diyebilirsiniz”

Dalmış, siyah noktaların giderilmesine yönelik önemli bilgiler paylaştı. Siyah noktaların yüzdeki tıkanmış gözeneklerden kaynaklandığını kaydeden Dalmış, bunun da o bölgelerde iltihaplanmaya ve aynı zamanda sivilce oluşumuna neden olduğu ifade etti. Siyah noktanın, ciltte meydana gelebilecek yaygın bir sorun olduğunu vurgulayan Dalmış, “Cildinizin yüzeyinde görünen ve yağ, ölü deri hücreleri ve bakteri karışımıyla dolu küçük yumrulardır. Siyah noktalar çirkin bir görselliğin karşımıza çıkmasına neden olurlar. Çoğu insan onları sıkarak veya patlatarak onlardan kurtulmaya çalışır, ancak bu cildinize zarar verebilir. Siyah noktalardan kurtulmanın en iyi yolu, daha kolay yıkayabilmeniz için gözenek içindeki kalıntıları gevşetmeye yardımcı olacak bir peeling ovma veya maske kullanmaktır. Siyah noktalar, gözeneklerinizdeki aşırı sebum üretiminin ölü cilt hücreleriyle birleşmesi ve içlerinde kir birikmesinden kaynaklanır. Bu bileşenler bir araya geldiğinde, gerçekten hiç kir olmadığı halde gözeneklerinizde kir varmış gibi görünen koyu bir renk oluştururlar. Cildinizde siyah noktaların oluşmasını önlemenin en iyi yolu, haftada bir veya iki kez peeling yapmaktır. Ayrıca düzenli cilt bakım rutinlerini sürdürmek de gerekir. Yine ciltteki kirleri temizlemeye yardımcı olacak salisilik asit veya glikolik asit içeren ürünler kullanmak da öneriliyor. Cilt gözenekleri kir, yağ ve ölü cilt hücreleri ile tıkandığında siyah noktalar oluşur. Burun, yanaklar ve çene bölgesinde bulunabilirler. Siyah noktalar genellikle sağlığınıza zararlı değildir ve sorun veya endişeye neden olmadıkça tedavi edilmeleri gerekmez. Siyah noktalar, yüz ovma veya salisilik asit veya glikolik asit içeren temizleyici kullanılarak kolayca çıkarılabilir. Ayrıca siyah noktalara iyi gelen kabartma tozu, bal ve limon suyundan yapılmış ev yapımı bir yüz maskesini de deneyebilirsiniz. İşte siyah noktalardan kurtulmanıza yardımcı olacak bazı ipuçları: Aloe vera jeli ve çay ağacı yağı gibi doğal maddeler içeren ürünleri tercih edin. Cildinizdeki nemi uzaklaştıran alkol veya diğer sert kimyasallar içeren ürünleri kullanmaktan kaçının” dedi.