İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Damdan düşen şahıs helikopterle hastaneye kaldırıldı

Elazığ’da çatıdan düşerek ağır yaralanan şahıs, ambulans helikopterle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da çatıdan düşerek ağır yaralanan şahıs, ambulans helikopterle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olay, merkeze 160 kilometre uzaklıktaki Karakoçan ilçesi Çan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çıktığı çatıda dengesini kaybeden Garip Efe (55) aşağı düştü. Ağır yaralanan Efe'nin ailesi, sağlık ekiplerine haber verdi. En yakın ambulans ekiplerinin vakada olmasından dolayı 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi tarafından helikopter ambulans istendi. Bu esnada karayolu ile olay yerine ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi yaptı. Helikopter ambulans olay yerine ulaşarak yaralıyı aldı. Yaralı helikopter ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine ulaştırılarak tedavi altına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.