Dar sokaklardaki çöpler 'Kadrolu eşeklere' emanet

Elazığ'ın Maden ilçesinde çöp arabasının girmediği sokaklardaki çöpler, ilçe kurulduğundan itibaren Maden İlçe Belediyesi bünyesine kadrolu olarak alınan eşeklerle tarafından toplanıyor.

Mardin'in merkez Artuklu İlçe Belediyesi tarafından kent merkezindeki dar sokaklardan çöpleri toplamada hizmet veren kadrolu eşekler, Elazığ'ın Maden ilçesinde de çalışanların yardımına koşuyor. Maden Belediyesi temizlik personeli, engebeli, dar ve araçların giremediği sokaklara kadrolu 4 eşek ile girerek çöpleri topluyor. Sokaklardan toplanıp eşeklerin sırtındaki kovalara yüklenen çöpler, ana yola getirilip çöp araçlarına dökülüyor.

Maden'in dar sokaklarda eşek yardımı ile çöp topladıklarını ifade eden Maden Belediyesi temizlik görevlisi 42 yaşındaki Mustafa Üzek, "1850 yılında ilçenin kurulmasıyla birlikte çöpler eşeklerle toplanıyor. Ben de 2011 yalından beridir çalışıyorum. Mahalle arasında çöpleri toplayıp ana yolda bulunan konteynerlere boşaltıyoruz. Mesaim sabah 06.00 da başlayıp 15.00'da bitiyor. 12.00 ve 13.00 arasında bir saat öğlen paydosumuz var. Saat 13.00'da tekrar başlayıp 15.00'da paydos ediyoruz. Günlük 8 saatimizi dolduruyoruz. Çöp arabalarının girmediği yerler bizim için zor oluyor. Eşeği çekiyoruz, kürek, fırça ve bir teneke alıyoruz. Bazen hayvan durmuyor. Zor oluyor ama alışmışız, yöntemi biliyoruz. İşin yöntemini bildikten sonra iş kolay oluyor. Yağmur karlı havalarda çöp biriktiği zaman bizim için zor oluyor. Yaz kış çalışıyoruz. Kışın yerde kar olunca hayvan merdivenden çıkmıyor. Bizlerde çarşıya bakıyoruz. Dar sokaklardaki çöpleri torbalarla el ile taşıyoruz. Türkiye'de iki yerde hayvanlarla çalışılıyor. Mardin ve Maden'de var. Maden'de ilçe kurulduğundan beri hayvanlarla çalışılıyor. Şuan hayvanlarla çalışan 4 kişiyiz. Arabanın gitmediği dar sokaklarda evler yan yana olduğu için eski usul devam ediyoruz. Çöpleri topladıktan sonra paydos ediyoruz. Belirli kapıların önüne yahut belediyenin belirli bir bölgesinde sandıklarımız, fırçaları ve çullarını indiriyoruz. Yazın hayvanları çayıra götürüp bağlıyoruz. Kışın ise içeriye çekip yemlerini ve sularını verip kapılarını kilitliyoruz. Sabah yine işimizin başına geçiyoruz. Sürekli beraber çalışıyoruz, hayvanda yoruluyor. Hayvanın belli bir aylığı var. Bizim aylıklarımız üzerinde ödeniyor. Hayvan düştü mü, ayağını sakatladı ve ya hasta olduğunda belediye tarafından veterinere baktırılıyor. Yemini, samanını belediye bize aylık olarak ödüyor. 4 hayvan var dördü de kadrolu personel olarak çalışıyor" dedi.