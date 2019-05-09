Darp iddiasında kadın özür diledi, aile başkan aracılığıyla barıştı

Elazığ'da bir markette kasanın kenarında duran 6 yaşındaki çocuğu "Sen erkek misin, kadın mısın?" diye soru sorduğu için fiziki müdahalede bulunan yerel ses sanatçısı Mesude Eser ile çocuğun ailesi, ilçe belediye başkanı aracılığıyla bir araya gelerek barıştı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Karakoçan ilçesinde bir markette yaşanmıştı. Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 6 yaşındaki M.Ü.K., alışveriş yaparak kasaya gelen ilçede yerel ses sanatçısı olan 39 yaşındaki Mesude Eeser'e "Sen erkek misin, kadın mısın?" diye sorması üzerine fiziki müdahalede bulunmuş, o anlar ise güvenlik kamerasında yer almıştı. Olayın medyaya yansımasının ardından Eser açıklamada bulunarak özür dilemişti.

Başkan iki tarafı bir araya getirdi

Olayın ardından Karakoçan Belediye Başkanı Ayhan Akbaba devreye girdi. Başkan Akbaba, iki tarafla da görüşerek belediyeye davet etti. Çoğun babası Kadir ile annesi Hüreyre Kılıç ve olayı karışan Mesude Eser belediyeye gelerek Başkan Akbaba'nın da eşliğinde görüşme yaptı. Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından Akbaba, iki tarafı el sıkışarak barışmasını sağladı. Bunun üzerine aile, giderek Eser hakkında şikayetini geri almak için başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Çocuğun ise okulda olduğu için görüşmeye katılamadığı bildirildi.