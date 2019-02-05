DAST-BİR Genel Koordinatörü Karakaya'dan Başkan adaylarına çağrı

Doğu Anadolu Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (DAST-BİR) Genel Koordinatörü Hayrettin Karakaya,31 Mart yerel seçimleri öncesinde tüm siyasi parti belediye başkan adaylarına çağrıda bulundu.

Yaklaşık 300 STK'nın katılımı ile çağrı yaptıklarını belirten DAST-BİR Genel Koordinatörü Hayrettin Karakaya," Bölge sorunlarını hiç bıkmadan ve yorulmadan dile getiren STK'larımız, çözüm odaklı projeleri ile masaya oturmaya hazırdır.Halen bölgemizde ciddi sorunlar ile karşı karşıya olduğumuz konusunda hem fikir durumdayız. Bunların arasında öncelikli olanlar için yeni dönemde STK'lar olarak elimizden geldiği oranda katkı sunmaya hazırız.Bölgemizde var olan ‘Göç' sorunu halen devam etmekle birlikte bu konuda ciddi gayretler gösterilmiş fakat somut adımlar atılamamıştır.Verdiğimiz kaliteli göç sebebi ile en kıymetli değerimiz olan insan kaynağımızı da kaybetmekteyiz.Erzurum, Elazığ, Erzincan, Iğdır, Kars, Ardahan,Van,Bingöl, Muş,Ağrı gibi illerimizin göç vererek git gide küçülmesi son yıllarda iyice hızlanmıştır. Bu sebeplerle başkan adaylarımızdan öncelikli olarak bu sorunun çözümüne dair günü birlik değil, kalıcı ve istikrarlı adımlar atmalarını beklemekteyiz"dedi.

"Atıl arazilerin yatırımcılara tahsisi istihdama doğrudan katkı sağlayacaktır"

Başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere il ve ilçe belediyelerine ait atıl vaziyette olan birçok arazinin uygun şartlar sağlanarak yatırımcılara tahsis edilmesinin önemine değinen Karakaya," Bölgenin cazibesini artırarak ekonomik kalkınmayı sağlayacağı gibi istihdama da doğrudan katkı sağlayacaktır.Bölge olarak ciddi bir şekilde masaya yatırılması gereken diğer bir husus maden işletmelerinin çoğaltılmasıdır. Bölge olarak çok çeşitliliğe sahip yeraltı kaynaklarımız olduğu halde, bu alanda bir türü gerekli verimlilik sağlanamamaktadır. Konu ile alakalı STK'larımızında ciddi projeleri bulunmaktadır. Bu projelerimiz talep edilmesi halinde tüm kamu kurumlarına sunulabilecek seviyededir. Bölge için ciddi çabalar gösteren tüm STK'larımız, olumlu gördükleri projeleri gerek ilgili bakanlıklar ve gerekse yerel yönetimlerimizle paylaşacak ve işbirliği için gerekli desteği sunacaktır.

DAST-BİR olarak esas gayemiz, başta işsizliğin azaltılarak vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmek ve yapılacak yatırımlara tam destek olarak bölge kalkınmasına elimizden gelen katkıyı sağlayabilmektir"ifadelerine yer verdi.